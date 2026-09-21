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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 20:08

Temporal causa estragos e deixa desabrigados no Estado

Ventos provocaram estragos no município de Rio Grande, Zona Sul do Estado

Ventos provocaram estragos no município de Rio Grande, Zona Sul do Estado

PREFEITURA DE RIO GRANDE/DIVULGAÇÃO/JC
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A tempestade que atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada desta segunda-feira (21) provocou danos em diferentes regiões do Estado. Milhares de casas foram destelhadas e imóveis ficaram destruídos pela força dos ventos. Ao todo, mais de mil pessoas precisaram deixar suas residências em razão dos estragos provocados pelo temporal.

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