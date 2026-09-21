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CapaGeralClima

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 13:34

Chuva forte deve causar enchentes no Vale do Caí

Rio Caí vai subir aceleradamente com uma enchente ocorrendo em poucas horas, diz a MetSul

Rio Caí vai subir aceleradamente com uma enchente ocorrendo em poucas horas, diz a MetSul

Mauricio Tonetto/Secom/JC
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Juliano Tatsch
Juliano Tatsch Editor-assistente
As chuvas fortes e sem trégua que castigam o Rio Grande do Sul desde a noite de domingo (20) e já causaram uma série de estragos em diversas regiões gaúchas devem trazer ainda mais problemas para os gaúchos. Na região da Serra, o rio Caí está prestes da transbordar em Nova Petrópolis, conforme alerta da Defesa Civil estadual divulgado às 12h30min desta segunda-feira (21). Conforme o monitoramento hidrometeorológico do governo do Estado, somente em 9h, das 5h da manhã até as 13h, choveu 110 mm na região. No mesmo período de tempo, o rio Caí subiu 3,92 metros.

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