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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 09:07

Temporal atinge RS na madrugada com ventos acima de 100 km/h

Queda de postes na ERS-786 deixou Quintão sem luz desde as 3h30min

Queda de postes na ERS-786 deixou Quintão sem luz desde as 3h30min

Débora Pericolo/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O forte temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada desta segunda-feira (21) causou estragos em diversas localidades. Conforme dados da Metsul Meteorologia, em Porto Alegre, a chuva e os vendavais começaram ao redor das 3h, afetando inicialmente bairros do Sul da cidade e depois as zonas Leste, Central e Norte.

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