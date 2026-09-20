Após domingo de sol, semana começa com chuva e risco de temporais em Porto Alegre

Após um dia de sol e calor em Porto Alegre, a semana começa com mudança brusca no tempo. A chegada de uma frente fria deve provocar chuva e temporais entre a noite deste domingo (20) e a segunda-feira (21). A Defesa Civil da Capital mantém alerta para chuvas intensas, vento forte, descargas elétricas e possibilidade de granizo.

O alerta em Porto Alegre vale das 20h deste domingo até as 12h de segunda-feira. Conforme a Defesa Civil, a maior instabilidade deve ocorrer em duas rodadas: a primeira é esperada para o início da madrugada, com cerca de 20 milímetros, e a segunda entre o fim da madrugada e o começo da manhã, com outros 25 mm.

Também são previstas rajadas de vento em torno de 65 km/h, que pontualmente podem superar os 100 km/h. Há ainda possibilidade de alagamentos devido ao aumento da vazão dos arroios e risco geológico moderado em encostas e terrenos com declive acentuado.

A MetSul Meteorologia alerta que o avanço da frente fria pelo Rio Grande do Sul deve organizar uma forte linha de instabilidade ao longo de toda segunda-feira. Isso porque o encontro do ar quente e úmido com uma massa de ar frio aumenta o risco de tempestades severas, com vendavais e granizo.

No Estado, a Defesa Civil aponta que a madrugada de segunda-feira será o período de maior risco. Rajadas podem superar os 100 km/h em diferentes regiões, e há possibilidade de tornado. No Centro, Norte, Vales e Serra, os acumulados podem passar de 120 milímetros em 12 horas e, pontualmente, de 150 milímetros entre domingo e segunda.

Frio avança na terça-feira

Depois da passagem da frente fria, a tendência é de mudança também nas temperaturas. A partir de terça-feira (22), o ar frio passa a predominar no Rio Grande do Sul, enquanto o tempo começa a secar.

A instabilidade perde força e as temperaturas entram em queda, marcando uma virada completa em relação ao calor e ao abafamento registrados no fim de semana. A dupla, porém, deve retornar já no próximo final de semana.