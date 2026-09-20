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Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 17:44

'É 20 de Setembro, é difícil não ter movimento': famílias lotam último dia do Acampamento Farroupilha

Milhares de pessoas escolheram o Parque Harmonia para curtir o domingo de sol em Porto Alegre

Milhares de pessoas escolheram o Parque Harmonia para curtir o domingo de sol em Porto Alegre

Gabriel Margonar/Especial/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
Bombachas, vestidos de prenda, cuias de chimarrão debaixo do braço e o cheiro de churrasco tomando conta do ar. No dia em que o Rio Grande do Sul celebra a Revolução Farroupilha, milhares de pessoas escolheram o Parque Harmonia para curtir o domingo (20) e se despedir mais uma vez do Acampamento Farroupilha. Com sol, calor e programação especial, o último dia do evento teve movimento intenso desde os acessos ao parque.

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