Brasil tem 33 hospitais entre os melhores do mundo, aponta levantamento internacional

O Brasil tem 33 hospitais listados entre os mais especializados do mundo conforme ranking internacional World's Best Specialized Hospitals 2027, divulgado nesta quinta-feira (17), e elaborado pela revista americana Newsweek em parceria com a consultoria Statista.
A Newsweek avalia 13 especialidades médicas com base em reputação, acreditação e dados obtidos por meio de uma pesquisa anual sobre a implementação de Medidas de Resultados Relatados pelo Paciente (PROMs). O levantamento reúne até 300 hospitais em cardiologia e oncologia; 250 em pediatria; 175 em gastroenterologia; 150 em cirurgia cardíaca, endocrinologia, neurologia, ortopedia e pneumologia; 125 em neurocirurgia, urologia e obstetrícia e ginecologia; e 100 em nefrologia.
Entre os hospitais brasileiros, o Einstein Hospital Israelita é o que mais se destaca no ranking, com a liderança em oito das 13 especialidades que têm representantes do País, são eles: cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, neurocirurgia, obstetrícia e ginecologia, ortopedia e pneumologia.
O Hospital Sírio-Libanês aparece em primeiro lugar entre as instituições brasileiras em urologia e oncologia. Em cirurgia cardíaca, a liderança nacional é do InCor (Instituto do Coração). O A.C.Camargo Cancer Center ocupa a primeira posição brasileira em pediatria, enquanto o Hospital do Rim e Hipertensão se destaca em nefrologia.
A cidade de São Paulo reúne 21 das 33 instituições brasileiras incluídas no levantamento. O Rio de Janeiro aparece na sequência, com sete hospitais, enquanto Porto Alegre tem dois - Hospital Mãe de Deus e Hospital Moinhos de Vento. Belo Horizonte, Campinas e Curitiba contam com uma instituição cada. No ranking de 2026, o Brasil tinha 22 instituições listadas.
No ranking global da Newsweek, os Estados Unidos concentram a liderança em dez especialidades. A Alemanha aparece em primeiro lugar em duas áreas, neurologia e nefrologia, enquanto o Canadá lidera em pediatria.
Veja lista de todos os hospitais brasileiros:
Belo Horizonte
- Mater Dei Hospital Santo Agostinho
Campinas
- Hospital das Clinicas da Unicamp de Campinas
Curitiba
- Hospital Pequeno Príncipe
Porto Alegre
- Hospital Mãe de Deus
- Hospital Moinhos de Vento
Rio de Janeiro
- Clinica São Vicente
- Hospital Américas
- Hospital Barra D'Or
- Hospital Copa D'Or
- Hospital Copa Star
- Hospital Pró-Cardíaco
- Hospital Quinta D'Or
São Paulo
- A.C. Camargo Câncer Center São Paulo
- BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo
- Einstein Hospital Israelita
- GRAACC - Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP)
- HCOR (Hospital do Coração)
- Hospital Alemão Oswaldo Cruz
- Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo
- Hospital do Rim e Hipertensão
- Hospital e Maternidade Santa Joana
- Hospital e Maternidade Sepaco
- Hospital Infantil Sabará
- Hospital Municipal Infantil Menino Jesus
- Hospital Samaritano Higienópolis
- Hospital Santa Catarina Paulista
- Hospital São Luiz Itaim
- Hospital São Paulo - UNIFESP
- Hospital Sirio-Libanês
- Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
- Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
- Instituto do Coração (InCor)
- Pro Matre Paulista