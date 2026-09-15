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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 15:05

Unisinos e ICI lançam pós-graduação em Oncologia Pediátrica

Aulas da nova pós-graduação devem começar em abril de 2027 no Campus Porto Alegre

Aulas da nova pós-graduação devem começar em abril de 2027 no Campus Porto Alegre

Cássio Fonseca/Especial/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
A Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) tem uma novidade importante para a pós-graduação lato sensu na área da saúde. Trata-se da especialização em Oncologia Pediátrica Integrada, desenvolvida em conjunto com o Instituto do Câncer Infantil (ICI). O curso terá 360 horas de carga horária e 12 meses de duração prevista, no formato presencial/semipresencial. As aulas serão ministradas no Campus Porto Alegre.

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