Health Meeting Brasil 2026 espera receber 30 mil visitantes em Porto Alegre

A Health Meeting Brasil 2026 projeta atrair mais de 30 mil pessoas entre os dias 22 e 24 de setembro, em Porto Alegre. Em sua quarta edição, a primeira feira internacional da área da saúde no Sul do Brasil passa a ocupar o Centro de Eventos da FIERGS, disponibilizando 14 mil metros quadrados de área e mais de 250 empresas expositoras. O evento reunirá hospitais, clínicas, indústrias farmacêuticas, healthtechs e governos.

Na tarde desta quinta-feira (10), Gilmar Dalla Roza, CEO da Health Meeting Brasil e Alessandra Dewes, gerente executiva do Sindihospa visitaram a nova sede do Jornal do Comércio, localizada no Tecnopuc, e foram recebidos pelo diretor presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero. Durante a conversa, eles detalharam a expansão do evento.

"Na área de exposição, além do crescimento natural, a gente sai de um pavilhão de 5.000 metros para 10.000 metros. Esse ano continuamos com mais de 20 eventos e fizemos parcerias importantes para trazer palestrantes internacionais", destacou Dalla Roza.

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A estrutura contará com oito auditórios e mais de 20 congressos e fóruns simultâneos. Serão mais de 400 palestrantes nacionais e internacionais debatendo temas do setor. A programação deste ano traz eventos inéditos, como o 1º Fórum de Educação em Saúde, o 1º Fórum de Longevidade e o 1º Fórum de Pesquisa Clínica.

A inovação é um dos eixos centrais do pavilhão, que apresentará tecnologias como um robô humanoide com inteligência artificial circulando pelo evento e soluções de startups para triagem e classificação de risco de pacientes. A Arena Inovação & Conexões sediará a batalha de startups, oferecendo a possibilidade de R$ 200 mil em investimentos ao negócio vencedor. Outro destaque é a ampliação do espaço "Hospital do Amanhã", que terá 150 metros quadrados para demonstrar, de forma interativa, toda a jornada do paciente oncológico, do diagnóstico ao quarto de transplante.

O espaço de exposições terá forte representatividade institucional, com estandes do Ministério da Saúde e do COFEN, além da presença de laboratórios, marcas globais e distribuidoras. A feira também lançará o seu Espaço Internacional no dia 22 de setembro, em parceria com o Invest RS, com foco em receber delegações de seis países e iniciar a atração de expositores estrangeiros para 2027.

O acesso ao pavilhão de exposições é gratuito e ocorre das 9h às 19h.