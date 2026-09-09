Startup Awards 2026 abre indicações nacionais até 23 de setembro

O Startup Awards, uma das mais tradicionais premiações do ecossistema de inovação e empreendedorismo do Brasil, avança para uma nova fase em sua edição 2026.
Realizado pela Associação Brasileira de Startups (ABS) em parceria com a Blanko, o prêmio abre o período de indicações nacionais até o dia 23 de setembro.
O ecossistema indicará nomes e negócios de alcance nacional em categorias como fundador de startup, fundadora de startup, startup scaleup, startup de Inteligência Artificial, startup de diversidade e startup de Impacto Social e Ambiental, entre outras que reconhecem lideranças, corporações, fundos, hubs e programas com atuação relevante.
"O Startup Awards sempre foi o termômetro da nossa inovação, mas o Brasil é imenso e plural. Ao expandirmos a premiação com categorias regionais, garantimos que talentos, mentores e iniciativas brilhantes que transformam ecossistemas fora dos grandes eixos tradicionais finalmente ganhem o holofote que merecem”, afirma a VP da ABS, Camila Florentino.
A premiação segue, a partir daqui, para as demais etapas do processo: curadoria e definição do Top 10 (7 a 21 de outubro), votação popular (7 a 21 de outubro), apuração do Top 3 (4 de novembro) e voto do júri (4 a 18 de novembro). Os vencedores serão anunciados em 27 de novembro, no palco do CASE 2026, evento de startups e empreendedorismo da América Latina.