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Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 14:45

Universidad Tecmilenio vence SAP Innoweeks 2026 

Competição de inovação reuniu ainda Itaú Unibanco, Klabin, Midea Carrier e Ultragaz

Competição de inovação reuniu ainda Itaú Unibanco, Klabin, Midea Carrier e Ultragaz

SAP Labs/Divulgação/JC
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A Universidad Tecmilenio, do México, foi a grande vencedora do SAP Innoweeks 2026, competição de inovação que teve a etapa final realizada nesta quinta-feira (3), no SAP Labs Latin America, em São Leopoldo. A organização era a única não brasileira entre as cinco participantes desta edição. A premiação teve a presença do presidente do SAP Labs Latin America, Dennison John.

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