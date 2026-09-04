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CapaGeral7 De Setembro

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 18:02

Desfile de 7 de Setembro terá marcha de forças de segurança e alterações no trânsito

Evento é organizado pela 6ª Divisão do Exército e terá desfiles da EPTC e Guarda Civil Metropolitana

Evento é organizado pela 6ª Divisão do Exército e terá desfiles da EPTC e Guarda Civil Metropolitana

Jefferson Klein/Especial/JC
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O tradicional desfile cívico-militar que celebra a Independência do Brasil ocorre na próxima segunda-feira (7), às 10h, na avenida Edvaldo Pereira Paiva, na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. 

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