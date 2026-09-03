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CapaGeralAcampamento Farroupilha 2026

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 15:21

Organização do Acampamento Farroupilha explica início junto a Expointer

Avaliação é que são eventos para públicos distintos e que um não mina o sucesso do outro

Avaliação é que são eventos para públicos distintos e que um não mina o sucesso do outro

Cássio Fonseca/Especial/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Demanda antiga dos piqueteiros e atendida neste ano pela prefeitura de Porto Alegre, o Acampamento Farroupilha adiantou seu início para o final de agosto. A medida acabou fazendo com que a abertura do evento gauchesco acontecesse ao mesmo tempo que ocorre outro evento carimbado no Estado, a Expointer. É bem verdade que em outras ocasiões, ao menos por alguns dias, os dois já eram simultâneos, mas agora, até domingo, quando se encerra a feira em Esteio, serão nove dias ocorrendo paralelamente.

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