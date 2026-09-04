Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralClima

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 16:22

Ondas de calor do El Niño podem agravar sintomas de doenças neurológicas, dizem especialistas

AVC e sintomas de esclerose são mais suscetíveis no calor

AVC e sintomas de esclerose são mais suscetíveis no calor

THAYNÁ WEISSBACH/JC
Compartilhe:
Agências
As ondas de calor intensificadas pelo El Niño - fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento das águas do oceano Pacífico - podem piorar os sintomas da esclerose múltipla, as alterações relacionadas à doença de Parkinson e a cognição em pessoas com demência.
 
O forte calor também favorece o AVC (acidente vascular cerebral), as crises epilépticas e os episódios de confusão mental.
 
LEIA TAMBÉM: Plataformizados trabalham 5,4 horas a mais que outros trabalhadores do setor privado

Notícias relacionadas