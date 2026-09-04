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CapaGeralTrabalho

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 11:29

Plataformizados trabalham 5,4 horas a mais que outros trabalhadores do setor privado

No caso de motociclistas, condutores por aplicativo registraram rendimento mensal de R$ 2.221

No caso de motociclistas, condutores por aplicativo registraram rendimento mensal de R$ 2.221

ISABELLE RIEGER/JC
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Agências
Os trabalhadores em plataformas de serviços cumpriam uma jornada média de 44,7 horas semanais em 2025, o que representa 5,4 horas a mais do que a jornada dos demais trabalhadores ocupados do setor privado, de 39,3 horas. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Trabalho por meio de plataformas digitais 2025, divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A pesquisa investigou o perfil socioeconômico e as condições de trabalho em aplicativos de transporte particular de passageiros, aplicativos de entrega de comida e produtos e aplicativos de serviços gerais ou profissionais.

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