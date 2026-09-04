Sesc/RS e Senac-RS celebram 80 anos com programação gratuita na Orla do Guaíba

No dia 13 de setembro, Sesc/RS e Senac-RS celebram 80 anos de atuação no Rio Grande do Sul com uma grande programação gratuita e aberta à comunidade na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Das 9h às 18h, o trecho 1 da Orla, ao lado do Parque Harmonia, receberá serviços, oficinas, atividades esportivas e de lazer, ações de saúde, experiências de educação e cultura, além de atrações artísticas e shows. A expectativa é reunir cerca de 10 mil pessoas ao longo do dia.

A celebração marca oito décadas de atuação das duas instituições no Estado e integra um ano especial para as entidades em âmbito nacional. No Brasil, o Sesc foi criado em 13 de setembro de 1946, por meio do Decreto-Lei nº 9.853, mesma data em que teve início a atuação do Sesc no Rio Grande do Sul. Já o Senac foi fundado nacionalmente em 10 de janeiro de 1946 e instalado oficialmente no Estado em 13 de setembro daquele ano. Desde então, Sesc/RS e Senac-RS ampliaram sua presença e atuação em diferentes áreas, acompanhando as transformações da sociedade gaúcha e contribuindo para a qualidade de vida, a educação, a formação profissional e o desenvolvimento das pessoas.

“Celebrar 80 anos é, antes de tudo, reconhecer uma história construída junto com os gaúchos. Queremos que essa comemoração seja também um momento de encontro com a comunidade e de reafirmação do nosso compromisso com o futuro”, destaca o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP, Luiz Carlos Bohn.

Entre os destaques da programação em Porto Alegre estará a presença de oito unidades móveis do Sistema Comércio, reunidas em um espaço que levará à Orla diferentes serviços, experiências e atividades. A “cidade de serviços” contará com as carretas da OdontoSesc, Unidade Sesc de Saúde Preventiva, RecreArte e BiblioSesc, além das unidades móveis Senac de Beleza, Gastronomia, Saúde e TI. O público também poderá participar de oficinas, aulas de ritmos e alongamentos, entre outras atividades.

A programação cultural já tem algumas atrações confirmadas. Entre elas, estão o Rock In Concert, com The Dogs, Frank Jorge e a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo; o espetáculo infantil “Quem não dança balança a criança”, do grupo Cuidado que Mancha; e o show nativista "Canções do Sul", com Loma Solaris, Marcelo Delacroix, Zé Caradípia e Nelson Coelho de Castro. O público também poderá acompanhar um cortejos de bonecos gigantes que reunirá diferentes coletivos artísticos. Haverá arrecadação de leite em prol do Sesc Mesa Brasil.

A comemoração, além disso, não ficará restrita à Capital. Unidades e escolas do Sesc/RS e Senac-RS em diferentes regiões do Estado também terão atividades especiais no dia 13 de setembro para celebrar as oito décadas das instituições. As programações serão divulgadas pelas respectivas Unidades ao longo dos próximos dias.