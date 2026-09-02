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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 20:32

Relatório da Polícia Civil aponta demora do Discord em remoção de conteúdo criminoso

Documento aponta que plataforma leva até 17 dias para responder a pedidos emergenciais

Documento aponta que plataforma leva até 17 dias para responder a pedidos emergenciais

MAURO PIMENTEL/AFP
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Agências
Um relatório feito pela Polícia Civil de São Paulo aponta que o Discord leva até 17 dias para responder a pedidos emergenciais de remoção de conteúdo. Em um dos casos, foram 190 horas (quase oito dias) até a resposta e a derrubada de uma sala usada para estupros virtuais e automutilações.
 
Assinado pelo Noad (Núcleo de Observação e Análise Digital), o relatório Análise da Responsabilidade do Discord na Moderação da Plataforma e na Cooperação com a Autoridade Policial indica um "padrão consistente de omissão operacional" da plataforma.
 
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