Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralSaúde

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 18:43

Veto na especialidade de harmonização facial preocupa dentistas

Decisão pode impactar bruscamente as finanças dos profissionais

Decisão pode impactar bruscamente as finanças dos profissionais

Vadim Fedorchenko/Divulgação/JC
Compartilhe:
Joaquim Porto
Joaquim Porto
Após o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) anular uma resolução que reconhecia a harmonização facial como especialidade odontológica, em 19 de agosto, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) segue, a todo vapor, tentando recorrer à medida. A alteração pode trazer prejuízos para a classe, principalmente os que estão mais dedicados ao ramo das harmonizações. No entanto, o CFO afirma que ainda não há nenhuma alteração e os profissionais podem seguir trabalhando normalmente.

Notícias relacionadas