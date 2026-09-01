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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 15:41

Anvisa proíbe venda de todos os medicamentos da United Labz no Brasil

Marca diz trabalhar com medicamentos de controle de peso

Marca diz trabalhar com medicamentos de controle de peso

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a apreensão de todos os produtos da marca United Labz. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (1º).
 
Segundo a agência, os medicamentos são fabricados por uma empresa desconhecida e não possuem registro, notificação ou cadastro sanitário. A decisão proíbe a fabricação, armazenamento, distribuição, comercialização, importação, propaganda, transporte e uso de todos os produtos da marca.
 
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