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CapaGeralSaúde

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 17:51

Ansiedade é transtorno que mais afeta crianças e jovens brasileiros, diz estudo

Levantamento comparou distúrbios mentais com outras 300 doenças monitoradas no Brasil

Levantamento comparou distúrbios mentais com outras 300 doenças monitoradas no Brasil

Marcelo Camargo/Agência Brasil/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
Um levantamento realizado por pesquisadores de institutos gaúchos e paulistas indicou que mais de 15 milhões de brasileiros com idades entre 5 e 29 anos convivem com pelo menos um transtorno mental. A ansiedade é o transtorno que mais afeta crianças, adolescentes e jovens brasileiros, seguida pela depressão.

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