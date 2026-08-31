Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralObituário

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 12:29

Morre aos 77 anos o jornalista Carlos Monforte

Monforte passou por veículos como A Tribuna, de Santos, O Estado de S. Paulo, e rede Globo

Monforte passou por veículos como A Tribuna, de Santos, O Estado de S. Paulo, e rede Globo

Arquivo TV Globo/ Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
Morreu, nesta segunda-feira (31), aos 77 anos, o jornalista Carlos Monforte. A informação foi confirmada pela família à TV Globo. A causa não foi divulgada. Com uma carreira construída entre o jornalismo impresso e a televisão, Monforte passou por veículos como A Tribuna, de Santos e O Estado de S. Paulo.
 
Formado pela Faculdade de Comunicação de Santos em 1972, o jornalista chegou à Globo em 1978, inicialmente como repórter local. Na emissora, sua atuação rapidamente se ampliou. Monforte passou a produzir reportagens para o Jornal Nacional e para o Fantástico. Em 1982, deixou a reportagem para assumir a editoria de política do Jornal da Globo.
 
LEIA TAMBÉM: Morre o fotógrafo José Ernesto Leal Carvalho aos 74 anos
 
Ainda naquele ano, passou a acumular funções no Bom Dia São Paulo, como editor e apresentador. Poucos meses depois, em janeiro de 1983, com a criação do Bom Dia Brasil, assumiu a chefia de edição e a apresentação do telejornal.
 
O jornalista permaneceu por nove anos à frente do Bom Dia Brasil. Sua trajetória na Globo continuou em outros formatos e funções. Em 1998, passou a integrar o Espaço Aberto, da GloboNews.
 
No fim de 2000, assumiu a coordenação da GloboNews em Brasília. Na capital federal, também esteve à frente da apresentação do Jornal das Dez.

Notícias relacionadas