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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 08:29

Morre o fotógrafo José Ernesto Leal Carvalho aos 74 anos

Zé Ernesto, como era chamado pelos colegas, liderou o setor de fotografia do Correio do Povo por 22 anos

Zé Ernesto, como era chamado pelos colegas, liderou o setor de fotografia do Correio do Povo por 22 anos

Mauro Schaefer/CP Memória/Reprodução/JC
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O fotógrafo José Ernesto Leal Carvalho morreu neste domingo (30), aos 74 anos. Com mais de cinco décadas de atuação na imprensa gaúcha, Zé Ernesto, como era chamado pelos colegas, estava internado no Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), em Porto Alegre, e enfrentava um câncer de pulmão.

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