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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 18:23

Anatel estabelece regras para operadoras bloquearem chamadas abusivas

Caso operadoras decidam implementar algum mecanismo, clientes serão incluídos automaticamente

Caso operadoras decidam implementar algum mecanismo, clientes serão incluídos automaticamente

TÂNIA RÊGO /ABR/JC
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Agências
As operadoras de telefonia que adotarem mecanismos próprios para identificar e bloquear chamadas em massa terão de seguir novas regras da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). A agência estabeleceu critérios para informar consumidores e evitar bloqueios indevidos.
 
Segundo Cristiana Camarate, superintendente de Relações com Consumidores da Anatel, a medida é mais uma frente de combate às ligações indesejadas e se soma a outras ações já adotadas pela agência.
 
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