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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 11:39

Brasil tem 214,2 milhões de habitantes e 15 municípios com mais de 1 milhão em 2026, estima IBGE

Estimativas populacionais diferem dos números do Censo Demográfico, cuja edição mais recente é relativa a 2022

Estimativas populacionais diferem dos números do Censo Demográfico, cuja edição mais recente é relativa a 2022

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
A população estimada do Brasil chegou a 214,2 milhões de pessoas em 1º de julho de 2026, disse o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (28). O número de habitantes teve crescimento de 0,37% se comparado ao de 2025 (213,4 milhões), quando a variação foi levemente superior (0,39%).
As estimativas do país já estavam disponíveis desde agosto de 2024. À época, o IBGE atualizou as previsões para o total de moradores no período de 2000 a 2070. O instituto, contudo, detalha essas estatísticas a cada ano com a inclusão dos contingentes dos municípios.

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