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CapaGeralSaúde

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 16:25

Justiça anula decisão do CFO que autoriza dentistas a fazer harmonização facial

Conselho Federal de Odontologia diz que vai recorrer da decisão

Conselho Federal de Odontologia diz que vai recorrer da decisão

Christof STACHE/AFP/JC
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Agências
A justiça decidiu, nesta quarta-feira (19), anular uma norma que ampliava a atuação de dentistas em procedimentos estéticos da face, como botox, preenchimentos e lipoplastia facial. Na prática, porém, ainda não há uma mudança imediata para os dentistas.
 
O CFO (Conselho Federal de Odontologia) afirma, em nota, que recorrerá da decisão e que utilizará os instrumentos judiciais disponíveis para reverter o entendimento.

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