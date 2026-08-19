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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 11:11

Hospitais esperam aumento de doações de sangue com permissão para pessoas tatuadas e com 70 anos

Meta é que instituições de saúde recebam de 70 a 100 doadores por dia

Meta é que instituições de saúde recebam de 70 a 100 doadores por dia

BRENO BAUER/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Com os estoques de sangue dos hospitais e do Hemocentro do Rio Grande do Sul cada vez mais reduzidos, as instituições de saúde gaúchas aprovaram as novas regras anunciadas pelo Ministério da Saúde que permitem a doação de sangue por pessoas que fizeram tatuagem e piercing e candidatos com mais de 70 anos que poderão continuar a doar. A partir de outubro, entram em vigor essas medidas em todo País.

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