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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 18:33

STF define que Lei Maria da Penha vale mesmo sem relação familiar

Ministros avaliaram que interpretação restritiva desconsidera caráter estrutural da violência de gênero

Ministros avaliaram que interpretação restritiva desconsidera caráter estrutural da violência de gênero

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu nesta quarta-feira (19), por unanimidade, que a aplicação da Lei Maria da Penha independe de vínculo familiar, afetivo ou íntimo entre a mulher e seu agressor.
 
A partir do voto condutor do presidente do STF, Edson Fachin, ficou definido que LUÍSA MARTINS medidas protetivas de urgência devem ser adotadas sempre que houver risco à integridade da mulher vítima de violência de gênero.
 
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