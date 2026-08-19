Dois ciclones vão trazer chuva, vento e frio abaixo de zero ao Rio Grande do Sul

Dois ciclones extratropicais devem influenciar as condições do tempo no Sul do Brasil nos próximos dias, segundo projeções da MetSul Meteorologia. O primeiro deles terá impacto direto sobre o Rio Grande do Sul, com chuva, vento e queda acentuada da temperatura. Já o segundo sistema permanecerá distante do continente, mas terá forte reflexo no mar em quase todo o litoral gaúcho.
O primeiro ciclone começa a se formar nesta quinta-feira (20), a partir do aprofundamento de uma área de baixa pressão entre o Uruguai e o RS. A chuva deve atingir todas as regiões do Estado ao longo do dia, com maiores volumes previstos para o Oeste.
Há possibilidade de temporais isolados, com chuva forte, raios, vento e eventual granizo. Na sexta-feira (21), já sobre o mar, o sistema deve provocar vento moderado a forte, principalmente no Sul e no Leste gaúcho, com rajadas que podem chegar a 70 km/h a 90 km/h em alguns pontos.
LEIA TAMBÉM: RS tem oito pessoas fora de casa por conta das chuvas recentes
Depois, um segundo ciclone, de maior intensidade, avançará pelo Atlântico Sul. O centro desse sistema não chegará próximo ao Brasil e o vento mais intenso ficará sobre o oceano, sem previsão de impacto direto do ciclone sobre o continente.
Apesar da distância, o segundo ciclone deve impulsionar uma massa de ar frio e seco em direção ao Sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, as temperaturas podem ficar entre 0°C e 5°C na maioria das cidades no começo da próxima semana, com possibilidade de marcas negativas em áreas da Campanha, Sul, Serra e regiões de maior altitude. O sistema também deve provocar ressaca no litoral gaúcho e catarinense
, principalmente entre o fim do domingo (23) e a segunda-feira (24).