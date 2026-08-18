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CapaGeralClima

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 12:20

RS tem oito pessoas fora de casa por conta das chuvas recentes

Rio Jaguarão está acima da cota de inundação no município de Jaguarão

Rio Jaguarão está acima da cota de inundação no município de Jaguarão

Norma Dufau/Prefeitura de Jaguarão/Reprodução/JC
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JC
A Defesa Civil do Estado divulgou, na manhã desta terça-feira (18), um relatório de danos no Rio Grande do Sul por conta das chuvas. Dentre os municípios mais afetados estão Arroio Grande, que informou alagamentos em residência e tem cinco desalojados, e Jaguarão, que passou pelo mesmo problema, deixando duas pessoas desabrigadas e outra desalojada. Além disso, o rio Jaguarão se encontra acima da cota de inundação na cidade, com alerta vigente até quarta pela manhã para a situação.

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