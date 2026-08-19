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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 08:31

Acidente entre ônibus e carreta de Erechim deixa 21 mortos e 4 feridos no Paraná

Carreta que colidiu com microônibus na cidade de Imbituva tinha placa de Erechim

Carreta que colidiu com microônibus na cidade de Imbituva tinha placa de Erechim

PRF/Divulgação/JC
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Geovanna Hora
Um grave acidente entre um ônibus e uma carreta com placa de Erechim deixou 21 mortos e quatro feridos em Imbituva, município localizado a 175 km de Curitiba, no Paraná, na madrugada desta quarta-feira (19). A Via Araucária, concessionária responsável pelo trecho da rodovia, informou que todas as vítimas fatais estavam no ônibus.
 
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O acidente ocorreu na BR-373, na altura do quilômetro 209. A pista foi totalmente interditada e não há previsão de liberação.
 
Por volta das 7h, o trecho registrava nove quilômetros de congestionamento no sentido Ponta Grossa e sete quilômetros de congestionamento no sentido Prudentópolis.

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