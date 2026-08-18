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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 16:46

Dia D da Multivacinação terá passe livre neste sábado

Medida fixa o dia 22 de agosto como Dia de Passe Livre e estabelece que os usuários ficam isentos do pagamento da tarifa

Medida fixa o dia 22 de agosto como Dia de Passe Livre e estabelece que os usuários ficam isentos do pagamento da tarifa

Alex Rocha/PMPA/JC
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O transporte público de Porto Alegre terá passe livre neste sábado (22), data do Dia D da Estratégia Nacional de Multivacinação. O objetivo é facilitar o acesso da população aos locais de vacinação.

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