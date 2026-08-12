Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralRedes Sociais

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 19:35

Especialista acredita que suspensão do Discord é apenas uma mitigação imediata de danos

Medida da ANPD contra Discord visa segurança de crianças e jovens online mas especialista acredita que não seja uma solução definitiva

Medida da ANPD contra Discord visa segurança de crianças e jovens online mas especialista acredita que não seja uma solução definitiva

ANA TERRA FIRMINO/JC
Compartilhe:
Joaquim Porto
Joaquim Porto
A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) protocolou, nesta quarta-feira (12), uma medida preventiva, exigindo que a plataforma Discord suspenda a funcionalidade de transmissão ao vivo. A ação ocorreu após diversas polêmicas envolvendo a rede social, a suspensão deve ocorrer em até três dias úteis.

Notícias relacionadas