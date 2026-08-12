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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 11:55

Agência determina que Discord suspenda transmissões ao vivo no Brasil

Investigação da ANPD tem como base as obrigações estabelecidas pelo ECA Digital

Investigação da ANPD tem como base as obrigações estabelecidas pelo ECA Digital

Discord/Reprodução/JC
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Agências
A ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados) determinou nesta quarta-feira (12) que o Discord suspenda as transmissões ao vivo em sua plataforma. A empresa terá três dias úteis para cumprir a decisão.

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