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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 16:21

Prefeitura nega problemas na estrutura das lojas do Mercado Público após desistência do Grupo Press

Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, demandas pontuais de manutenção do telhado já foram solucionadas

Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, demandas pontuais de manutenção do telhado já foram solucionadas

Fernanda Bigio Davoglio/Especial /JC
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A Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (SMAP) da prefeitura de Porto Alegre garante que não há comprometimento de qualquer estrutura nas lojas do Mercado Público. O comunicado, enviado por meio de nota, é uma resposta às alegações do Grupo Press sobre problemas no telhado das lojas do Mercado Público e à decisão da empresa de não seguir em frente com a instalação de um novo empreendimento no local. 

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