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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 10:17

Grupo Press desiste de abrir loja no Mercado Público de Porto Alegre

Grupo Press informa que já havia investido mais de R$ 500 mil no projeto

Grupo Press informa que já havia investido mais de R$ 500 mil no projeto

Fernanda Bigio Davoglio/ Especial/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Depois de vencer o leilão de permissão de uso da loja de 388 metros quadrados do Mercado Público de Porto Alegre, a maior do espaço, no final de 2024, o Grupo Press desistiu de seguir em frente com a operação. Segundo a empresa, foi protocolado junto à prefeitura uma solicitação de devolução amigável do espaço e de encerramento consensual do contrato.

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