Ministro inaugura 98 novas estações automáticas do Inmet no Rio Grande do Sul

O ministro da Agricultura e Pecuária
, André Carlos Alves de Paula Filho, inaugurou nesta quinta-feira (7), em Porto Alegre, novas estações meteorológicas
automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
no Rio Grande do Sul. Com a iniciativa, o Estado passa a contar com 98 estações automáticas
que ampliam a capacidade de monitoramento climático
, fortalecem as ações de prevenção
a eventos extremos e reforçam o suporte à agricultura gaúcha.
A cerimônia contou também com a presença do diretor do Inmet, Carlos Alberto Jurgielewicz
, além de autoridades, técnicos e representantes do setor produtivo. O projeto integra o conjunto de ações do governo federal após as enchentes
que atingiram o Rio Grande do Sul.
Segundo André de Paula, a ampliação da rede vai aprimorar a previsão meteorológica
e auxiliar o planejamento agrícola
. “Os agricultores terão agora dados que permitirão um melhor planejamento
das suas safras e a previsão de qualquer incidente climático
com antecedência, mitigando os efeitos sobre a agricultura”, ressaltou.
“O que nós estamos fazendo aqui divide a história das questões climáticas no Rio Grande do Sul em dois momentos: antes e depois
. Nós tínhamos 44
estações antigas e analógicas. Agora elas são automáticas, são 98
, e o estado está completamente coberto”, declarou o ministro.
A expansão da rede contou com investimento de R$ 12,8 milhões
e praticamente dobrou a capacidade
de observação meteorológica no território gaúcho. Das 98 unidades, 44
substituíram equipamentos antigos
e outras 54
foram instaladas em localidades que antes não contavam
com monitoramento.
As estações operam de forma automatizada
, com transmissão contínua de dados em tempo real
, monitorando variáveis como temperatura do ar, umidade relativa
, precipitação, vento
, radiação solar, pressão atmosférica e condições do solo.
O diretor do Inmet, Carlos Alberto Jurgielewicz, ressaltou que a nova estrutura trará mais precisão
às previsões meteorológicas e reforçará o apoio ao setor agrícola
. “Todas as novas estações têm sensor de temperatura
e umidade do solo, o que vai dar previsibilidade sobre as condições do solo e auxiliar diretamente a agricultura”, afirmou.
Segundo o diretor, os dados das novas estações também serão integrados ao Sistema de Suporte à Decisão na Agropecuária (Sisdagro)
, auxiliando produtores rurais no planejamento das atividades agrícolas.LEIA TAMBÉM: Defesa Civil inaugura base 24 horas na UCS em Caxias do SulConfira a lista das estações meteorológicas automáticas: