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Publicada em 07 de Maio de 2026 às 16:07

Ministro inaugura 98 novas estações automáticas do Inmet no Rio Grande do Sul

Das 98 unidades, 44 substituíram equipamentos antigos e outras 54 foram instaladas em localidades que antes não contavam com monitoramento

Das 98 unidades, 44 substituíram equipamentos antigos e outras 54 foram instaladas em localidades que antes não contavam com monitoramento

Pércio Campos/Mapa/JC
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O ministro da Agricultura e Pecuária, André Carlos Alves de Paula Filho, inaugurou nesta quinta-feira (7), em Porto Alegre, novas estações meteorológicas automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Rio Grande do Sul. Com a iniciativa, o Estado passa a contar com 98 estações automáticas que ampliam a capacidade de monitoramento climático, fortalecem as ações de prevenção a eventos extremos e reforçam o suporte à agricultura gaúcha.

A cerimônia contou também com a presença do diretor do Inmet, Carlos Alberto Jurgielewicz, além de autoridades, técnicos e representantes do setor produtivo. O projeto integra o conjunto de ações do governo federal após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Segundo André de Paula, a ampliação da rede vai aprimorar a previsão meteorológica e auxiliar o planejamento agrícola. “Os agricultores terão agora dados que permitirão um melhor planejamento das suas safras e a previsão de qualquer incidente climático com antecedência, mitigando os efeitos sobre a agricultura”, ressaltou.

“O que nós estamos fazendo aqui divide a história das questões climáticas no Rio Grande do Sul em dois momentos: antes e depois. Nós tínhamos 44 estações antigas e analógicas. Agora elas são automáticas, são 98, e o estado está completamente coberto”, declarou o ministro.

A expansão da rede contou com investimento de R$ 12,8 milhões e praticamente dobrou a capacidade de observação meteorológica no território gaúcho. Das 98 unidades, 44 substituíram equipamentos antigos e outras 54 foram instaladas em localidades que antes não contavam com monitoramento.

As estações operam de forma automatizada, com transmissão contínua de dados em tempo real, monitorando variáveis como temperatura do ar, umidade relativa, precipitação, vento, radiação solar, pressão atmosférica e condições do solo.

O diretor do Inmet, Carlos Alberto Jurgielewicz, ressaltou que a nova estrutura trará mais precisão às previsões meteorológicas e reforçará o apoio ao setor agrícola. “Todas as novas estações têm sensor de temperatura e umidade do solo, o que vai dar previsibilidade sobre as condições do solo e auxiliar diretamente a agricultura”, afirmou.

Segundo o diretor, os dados das novas estações também serão integrados ao Sistema de Suporte à Decisão na Agropecuária (Sisdagro), auxiliando produtores rurais no planejamento das atividades agrícolas.

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Confira a lista das estações meteorológicas automáticas:

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