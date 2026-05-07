Ministro inaugura 98 novas estações automáticas do Inmet no Rio Grande do Sul

O ministro da, André Carlos Alves de Paula Filho, inaugurou nesta quinta-feira (7), em Porto Alegre, novasautomáticas do Instituto Nacional de Meteorologiano Rio Grande do Sul. Com a iniciativa, o Estado passa a contar comque ampliam a capacidade de, fortalecem asa eventos extremos e reforçam o suporte à agricultura gaúcha.A cerimônia contou também com a presença do, além de autoridades, técnicos e representantes do setor produtivo. O projeto integra o conjunto de ações do governo federalque atingiram o Rio Grande do Sul.Segundo André de Paula, a ampliação da rede vai aprimorar ae auxiliar o. “Os agricultores terão agora dados que permitirão umdas suas safras e a previsão de qualquercom antecedência, mitigando os efeitos sobre a agricultura”, ressaltou.“O que nós estamos fazendo aqui divide a história das questões climáticas no Rio Grande do Sul em. Nós tínhamosestações antigas e analógicas. Agora elas são automáticas, são, e o estado está completamente coberto”, declarou o ministro.A expansão da rede contou com investimento dee praticamentede observação meteorológica no território gaúcho. Dassubstituírame outrasforam instaladas em localidades que antescom monitoramento.As estações operam de forma, com transmissão contínua de dados em, monitorando variáveis como temperatura do ar,, precipitação,, radiação solar, pressão atmosférica eO diretor do Inmet, Carlos Alberto Jurgielewicz, ressaltou que a nova estrutura trará maisàs previsões meteorológicas e reforçará o apoio ao. “Todas as novas estações tême umidade do solo, o que vai dar previsibilidade sobre as condições do solo e auxiliar diretamente a agricultura”, afirmou.Segundo o diretor, os dados das novas estações também serão integrados ao, auxiliando produtores rurais no planejamento das atividades agrícolas.