Defesa Civil inaugura base 24 horas na UCS em Caxias do Sul

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) e a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil assinaram contrato de comodato que formaliza a implementação da Base Operacional da Defesa Civil no Bloco 31 do Campus-Sede por dois anos, com possível prorrogação. O módulo funcionará 24 horas, obedecendo ao sistema de escalas presenciais e sobreavisos.

A iniciativa marca o fortalecimento de ações preventivas para oferecer suporte aos 49 municípios da área da abrangência da Coordenadoria em situações de desastres e anormalidades meteorológicas, bem como oportunizar capacitações e treinamentos às equipes da Defesa Civil. “O Estado passou por eventos de alto grau de severidade climática, em 2023 e 2024, quando cerca de 95% dos municípios foram afetados pelas enchentes. Essa realidade condicionou que buscássemos um diagnóstico com vistas à gestão de riscos”, informou o subchefe de Proteção e Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, coronel Santiago Dias de Castro. Segundo ele, melhorias foram desenvolvidas, a exemplo da aquisição de equipamentos e radares, além da incorporação de técnicos, geólogos e hidrólogos às equipes, que passaram de 40 para os atuais 160 profissionais.

A parceria também tem o objetivo de viabilizar a aproximação entre o conhecimento acadêmico e a prática operacional, contribuindo para a qualificação técnica, desenvolvimento de pesquisas aplicadas e a formação de profissionais mais preparados para atuar em cenários de emergência. “Podermos contar com a universidade amplia nossa presença no ambiente acadêmico e junto à comunidade, reforçando o compromisso com a segurança, a responsabilidade social e o respeito à vida”, disse o coronel.