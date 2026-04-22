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Publicada em 22 de Abril de 2026 às 18:09

Defesa Civil inaugura base 24 horas na UCS em Caxias do Sul

Módulo, que estará no Bloco 31, terá funcionamento 24 horas por dia por dois anos

Módulo, que estará no Bloco 31, terá funcionamento 24 horas por dia por dois anos

Bruno Zulian/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A Universidade de Caxias do Sul (UCS) e a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil assinaram contrato de comodato que formaliza a implementação da Base Operacional da Defesa Civil no Bloco 31 do Campus-Sede por dois anos, com possível prorrogação. O módulo funcionará 24 horas, obedecendo ao sistema de escalas presenciais e sobreavisos.
A Universidade de Caxias do Sul (UCS) e a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil assinaram contrato de comodato que formaliza a implementação da Base Operacional da Defesa Civil no Bloco 31 do Campus-Sede por dois anos, com possível prorrogação. O módulo funcionará 24 horas, obedecendo ao sistema de escalas presenciais e sobreavisos.
A iniciativa marca o fortalecimento de ações preventivas para oferecer suporte aos 49 municípios da área da abrangência da Coordenadoria em situações de desastres e anormalidades meteorológicas, bem como oportunizar capacitações e treinamentos às equipes da Defesa Civil. “O Estado passou por eventos de alto grau de severidade climática, em 2023 e 2024, quando cerca de 95% dos municípios foram afetados pelas enchentes. Essa realidade condicionou que buscássemos um diagnóstico com vistas à gestão de riscos”, informou o subchefe de Proteção e Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, coronel Santiago Dias de Castro. Segundo ele, melhorias foram desenvolvidas, a exemplo da aquisição de equipamentos e radares, além da incorporação de técnicos, geólogos e hidrólogos às equipes, que passaram de 40 para os atuais 160 profissionais.
A parceria também tem o objetivo de viabilizar a aproximação entre o conhecimento acadêmico e a prática operacional, contribuindo para a qualificação técnica, desenvolvimento de pesquisas aplicadas e a formação de profissionais mais preparados para atuar em cenários de emergência. “Podermos contar com a universidade amplia nossa presença no ambiente acadêmico e junto à comunidade, reforçando o compromisso com a segurança, a responsabilidade social e o respeito à vida”, disse o coronel.

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