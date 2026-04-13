Caxias do Sul autoriza repasse de terreno de 9 mil m² à Defesa Civil Estadual

O Prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, sancionou, na sexta-feira (10), a lei que autoriza o município a doar uma área pública de 9 mil m² para o Governo do Estado construir o Centro Regional de Gestão Integrada de Riscos e Desastres. A área, que vale cerca de R$ 10 milhões, fica próximo à Estrada dos Romeiros, no Distrito Industrial.

A doação da área visa viabilizar a instalação de um equipamento público estratégico voltado à prevenção, ao monitoramento e à resposta a situações de risco e desastres, fortalecendo a atuação da Defesa Civil em âmbito regional. A iniciativa contribuirá para a ampliação da capacidade de planejamento e de gestão integrada, promovendo maior eficiência na proteção da população e na mitigação de danos decorrentes de eventos adversos, especialmente aqueles relacionados a fenômenos climáticos extremos.

Na ocasião da sanção da autorização, aprovada pelo Legislativo, o Prefeito Adiló destacou a localização da área que abrange o quarteirão formado pelas Ruas Antonio Marchesini, Gracini Mazzochi, Zoe Maria Horn Iotti, Avenida Triches e Rodovia Estadual RSC-453/RS-122. "É um excelente ponto, com boa logística de acesso também para grandes carretas. Vimos na calamidade as dificuldades de descarregar os donativos nos nossos pontos de apoio na cidade. Ali haverá pavilhões para essa necessidade, além de reunir a equipe da Defesa Civil regional. Importante a doação dessa área para que Caxias do Sul passe a sediar o quartel da Defesa Civil para toda região", afirmou.

Estavam presentes no ato, no Salão Nobre da Prefeitura, o coordenador da Defesa Civil na Serra, major Marcelo Almeida de Souza, que agradeceu o interesse do município em receber o Centro Regional; o comandante do 5º CRB, Ten. Cel. Márcio Müller Batista, o comandante do CRPO Serra, Cel. Ricardo Moreira de Vargas e os vereadores Alexandre Bortoluz e Calebe Garbin. Também prestigiaram a sanção o chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles, o secretário adjunto da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, Luiz Neves e os integrantes da Defesa Civil Municipal