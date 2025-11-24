Prefeitura de Erechim suspende aulas após granizo intenso

A prefeitura de Erechim cancelou as atividades letivas desta semana após ter sido atingida por uma tempestade de granizo no último domingo (23). De acordo com o prefeito Paulo Alfredo Polis, 14 das 17 escolas do município sofreram danos decorrentes do evento climático.

A cidade decretou situação de emergência Ainda segundo a prefeitura, 152 pessoas ficaram feridas (uma com gravidade) e receberam atendimento médico.

Polis diz que lonas foram encaminhadas a 10 mil famílias, e, neste primeiro momento pós-tempestade, o foco é reestruturar serviços públicos emergenciais, como as unidades básicas de saúde (UBS).

Apoio do governo do Estado

O governador Eduardo Leite informou, por meio de postagem no Instagram, que liberou recursos emergenciais para compra de materiais e telhas para auxiliar na reconstrução da cidade. Leite acrescentou que está se deslocando a Erechim para analisar a situação do município.