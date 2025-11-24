Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralClima

Publicada em 24 de Novembro de 2025 às 10:10

Erechim decreta situação de emergência após tempestade de granizo

Munícipio montou um grupo de trabalho para gestão da emergência com apoio da Defesa Civil

Munícipio montou um grupo de trabalho para gestão da emergência com apoio da Defesa Civil

Tenente Eduardo/CREPDEC 2/Defesa Civil RS
Compartilhe:
JC
JC
Erechim viveu um dos episódios de granizo mais severos de sua história na tarde de domingo (23), quando uma tempestade intensa atingiu grande parte da cidade, deixando mais de 5 mil casas danificadas e obrigando a prefeitura a decretar situação de emergência em todo o território. Segundo as últimas atualizações da Defesa Civil do Estado, 60 pessoas ficaram desabrigadas, 11 desalojadas e 25 feridas.
Erechim viveu um dos episódios de granizo mais severos de sua história na tarde de domingo (23), quando uma tempestade intensa atingiu grande parte da cidade, deixando mais de 5 mil casas danificadas e obrigando a prefeitura a decretar situação de emergência em todo o território. Segundo as últimas atualizações da Defesa Civil do Estado, 60 pessoas ficaram desabrigadas, 11 desalojadas e 25 feridas.
Decorrente do evento adverso, o município no Norte gaúcho montou um grupo de trabalho para gestão da emergência. De acordo com a Defesa Civil do Estado, presente no município, o grupo de trabalho foi estruturado no formato de Sistema de Comando de Incidentes (SCI), tendo como comandante o prefeito Paulo Pólis e chefe de Operações o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Vagner Manica.
Ainda durante o domingo, o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Chaves Boeira, se deslocou para Erechim, assim como equipes do Departamento de Gestão de Desastres e da 2ª Coordenadoria Regional, sediada em Passo Fundo. O Centro Logístico da Defesa Civil enviou ao local caminhões com lonas, telhas e cestas básicas.
Chuva de granizo atingiu município de Erechim no último domingo | Defesa Civil do RS/Divulgação/JC
Chuva de granizo atingiu município de Erechim no último domingo Defesa Civil do RS/Divulgação/JC


No início da manhã desta segunda-feira (24), foi realizada uma reunião operacional, na qual foram delimitados como objetivos prioritários a realização de vistorias aos prédios públicos (hospital, Unidades Básicas de Saúde e escolas) para delimitação dos danos, além da estruturação de equipes para vistoria aos bairros mais atingidos e cadastramento da população que deverá receber auxílio. Em relação à energia elétrica, a Defesa Civil informa que está em contato com as concessionárias de abastecimento de energia do município buscando agilizar a normalização do serviço. 
A prefeitura de Erechim comunicou, em razão dos danos estruturais causados pelo temporal, que não haverá aulas nesta segunda-feira nas Escolas Municipais. A suspensão também se estende às Escolas Estaduais e às Escolas Privadas. Além disso, para auxiliar as famílias com residências danificadas, o órgão orienta a população a retirar lonas emergenciais nos pontos do Grupo de Resposta a Atendimento de Urgência, Corpo de Bombeiros e Brigada Militar.

Notícias relacionadas