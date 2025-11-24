Prédio da Pousada Garoa deve ser destinado à habitação popular, defendem vereadores

Com amplas mudanças em sua estrutura e adequação às normas de segurança, o prédio da Pousada Garoa, na avenida Farrapos, 295, entre as ruas Garibaldi e Barros Cassal, no bairro Floresta, deveria ser destinado à habitação popular. A proposta é defendida pelo vereador Pedro Ruas (PSOL), que presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pousada Garoa na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Em junho deste ano, os parlamentares apresentaram o relatório final sobre o incêndio no prédio que resultou na morte de 11 pessoas e deixou outras 15 feridas. Na madrugada do dia 26 de abril de 2024, a Pousada Garoa abrigava pelo menos 35 pessoas que viviam em situação de vulnerabilidade social. Porém, passado um ano e sete meses da tragédia, o destino da edificação segue indefinido. "Apesar de marcado pela tragédia, o prédio deveria ser reformado com segurança e destinado à moradia social popular", destaca.

Nesta segunda-feira (24), a reportagem do Jornal do Comércio foi até o prédio e conversou com moradores e trabalhadores - que pediram para não serem identificados. A edificação vem sendo invadida por pessoas em situação de rua em diversos horários. Eles danificaram a entrada principal da Pousada Garoa e do local levam vigas de ferro.

De acordo com Ruas, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social necessitam de moradia. No entanto, o parlamentar afirma que o modelo adotado deve ser discutido com o Corpo de Bombeiros Militar. "Jamais nas condições que causaram a tragédia com divisórias de madeira e portas laterais para ruas trancadas", comenta. O vereador explica que o novo prédio destinado à habitação popular teria que ter um Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), o que não existia anteriormente.

O vereador Marcos Felipi (Cidadania) é favorável a uma revitalização da edificação na região do bairro Floresta incentivada pelo novo Plano Diretor de Porto Alegre que está em discussão na Câmara de Vereadores. "Pode ser um estímulo para revitalizar áreas abandonadas da cidade, como é o caso da avenida Farrapos e no 4º Distrito", ressalta. Conforme Felipi, o Plano Diretor vai resultar em uma atenção especial para diversas regiões da cidade. "Com o novo Plano Diretor, teremos a permissão de construções diferenciadas em Porto Alegre. Não só na avenida Farrapos, mas em outros prédios do Centro Histórico que hoje estão em condições degradadas e muitos vazios", acrescenta.

Incêndio na edificação em abril de 2024 resultou na morte de 11 pessoas e outras 15 ficaram feridas TÂNIA MEINERZ/JC

Felipi, que foi relator da CPI da Pousada Garoa, destaca que a requalificação da avenida Farrapos pode ser um estímulo para que as pessoas voltem a ter comércio e a morar na região. "Hoje, o fato é que mesmo se não tivesse ocorrido o incêndio na Pousada Garoa, a região, infelizmente, está abandonada e acaba ficando insegura, principalmente à noite", explica.

O diretor-geral do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), André Machado, afirma que não existe nenhum projeto relacionado à edificação localizada na avenida Farrapos. "Neste momento, estamos trabalhando em cinco projetos que visam desenvolver habitação de interesse social no Centro Histórico. Estamos em negociação para a obtenção de um financiamento com a Caixa Econômica Federal", acrescenta.