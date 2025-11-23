Temporal de granizo causa estragos em Erechim

Um violento temporal de granizo provocou estragos generalizados em Erechim, no Alto Uruguai, na tarde deste domingo (23), informa a MetSul Meteorologia. As pedras de gelo na cidade do Norte do Rio Grande do Sul caíram de forma intensa e repentina, atingindo praticamente todos os bairros da cidade e deixando um rastro de danos que mobilizou equipes de emergência.

Segundo relato de moradores, casas e carros foram atingidos durante a chuva de granizo. Alguns veículos tiveram seus vidros quebrados pela força do impacto e janelas e telhados de casas também foram danificados.

Diversas residências tiveram telhados destruídos pela força do granizo. Vidraças de casas, prédios e estabelecimentos comerciais também foram quebradas, especialmente na região central da cidade. Veículos estacionados nas ruas sofreram danos graves, com parabrisas estilhaçados com enormes furos pelas pedras de gelo e latarias amassadas.

A tempestade veio acompanhada de rajadas de vento que ampliaram os estragos. Fios e postes caídos deixaram ruas bloqueadas e criaram riscos adicionais para quem circulava. Alguns pontos da cidade seguem sem energia elétrica, e técnicos trabalham para restabelecer o fornecimento.

A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul ainda não contabilizou os danos no município, mas garante que equipes estão acompanhando a situação e se deslocando para o município para auxiliar os moradores. A orientação é que os atingidos procurem a sede do Grupo de Resposta a Urgências e Emergências (Grau). Por lá, equipes da Força Voluntária e Defesa Civil fazem a distribuição de lonas. O endereço é a venida Caldas Júnior, 597, bairro Três Vendas.