Cachorro invade pista e fecha aeroporto de Congonhas pelo segundo dia seguido

A presença de um cachorro na pista causou o fechamento do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (21). Segundo a concessionária Aena, que administra o local, um voo teve de ser alternado.

O cachorro acessou a pista de pousos e decolagens, causando a suspensão das operações das 6h03min às 6h30min. O animal foi capturado pelo Corpo de Bombeiros, que atuou imediatamente após as equipes do aeroporto identificarem a presença do animal.

De acordo com a concessionária, não houve partidas nem chegadas canceladas. Na quinta-feira (20), o aeroporto ficou cerca de 36 minutos com as operações suspensas, entre 7h39min e 8h16min, em razão de um vazamento de combustível na pista de decolagem.

Durante este período, duas partidas foram canceladas e sete chegadas foram alternadas para outros aeroportos. Em nota, a concessionária Aena afirma que as equipes do aeroporto atuaram para a limpeza e liberação total das operações.