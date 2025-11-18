Novo Centro de Atendimento ao Turista começa a operar no Aeroporto Salgado Filho

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), inaugurou o novo Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado no Aeroporto Internacional Salgado Filho. A cerimônia ocorreu nesta terça-feira (18) e contou com a participação de representantes do governo, Fraport e da área de segurança pública. A abertura marca o início de novas ações de apoio aos visitantes que circulam pelas regiões do Estado. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), mais de 1,2 milhão de estrangeiros chegaram ao território gaúcho entre janeiro e agosto de 2025.

Após passar por um período de reestruturação, o espaço integrado ao térreo, próximo ao portão de desembarque doméstico, foi projetado para oferecer informações e auxílio aos viajantes. A estrutura conta com estande, balcão de atendimento e distribuição de materiais promocionais das regiões turísticas, em que os demais municípios poderão apresentar seus principais destinos.

Segundo Ronaldo Santini, Secretário de Turismo, a criação do espaço dentro do aeroporto faz parte do programa estadual denominado "O Sul tchê espera", que compõe uma série de ações para tornar a chegada dos turistas mais receptiva. O projeto conta com parceria integrada da prefeitura de Porto Alegre e da Fraport, além da participação da Associação Brasileira de Agências de Viagens para viabilizar a retomada do turismo.

"O turismo tem crescido de forma muito importante para o Estado e consequentemente ampliado o cardápio de opções de novos destinos, rotas, roteiros e produtos que surgem de forma permanente sendo revisitados. Então precisamos sempre juntar todas essas informações e colocá-las à disposição daqueles que chegam ao Rio Grande do Sul para melhorar a experiência", enfatiza Santini.

Ademais, o secretário ressalta que, em 2025, após as enchentes que atingiram o Estado, o Rio Grande do Sul voltou ao mapa dos destinos procurados por viajantes, registrando crescimento de 12,7% no período. Em relação ao funcionamento, o secretário explica que ainda está sendo discutida a gestão do espaço por meio de parcerias com os contribuintes para poder dividir a força do trabalho. O objetivo é arrematar o maior tempo possível de disponibilidade de servidores especializados para atender o público por 24 horas.

No anúncio, a CEO da Fraport, Andreea Pal, enfatiza que o aeroporto é um ponto estratégico para receber visitantes e apresentá-los à cultura das cidades gaúchas e à gastronomia regional. Segundo ela, a expansão do setor turístico reforça a necessidade de iniciativas desse tipo, consideradas fundamentais para o avanço do segmento.