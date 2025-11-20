Final de semana será de chuva no sábado e queda nas temperaturas

Uma massa de ar seco garante uma sexta-feira de sol e calor intenso no Estado. O amanhecer será abafado com mínimas ao redor de 20°C e à tarde a temperatura dispara com máximas entre 33 e 35°C. Em toda a Fronteira com o Uruguai, a instabilidade avança cedo com muitas nuvens e pancadas de chuva. Não se descarta chuva forte e raios. O vento muda para o quadrante Sul desde a madrugada nessas áreas e, por isso, a temperatura sobe pouco no Oeste, Zona Sul e Campanha.

Além disso, os modelos indicam que poderá ocorrer chuva muito isolada e passageira até a área central do Estado. No fim de semana, a passagem da frente fria trará muitas nuvens e chance de chuva esparsa em cidades da Metade Leste, região que terá tardes amenas. Os termômetros podem oscilar entre os 11 e os 36°C no território gaúcho.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a promessa é de um dia ensolarado e calor intenso. À noite, as nuvens aumentam e pancadas de chuva poderão ocorrer. Por outro lado, no fim de semana, a temperatura despenca e muda radicalmente a sensação térmica com muitas nuvens e maior potencial de chuva no sábado.

Além disso, uma extensa nuvem de poeira, gerada por ventos extremos na Patagônia Argentina, que atingiu o país vizinho no início desta semana, atingiu o Uruguai e chegou à costa do Sul do Brasil com muito baixa densidade.

No Litoral Norte gaúcho, após um começo de dia com muitas nuvens, com aberturas de sol no meio da manhã desta quinta-feira (20), era possível ver o céu azul com aspecto acinzentado devido à presença da poeira em altitude e não em superfície.

Normalmente, o material particulado que chega ao Estado vem de Norte, a fumaça das queimadas na Amazônia e do Centro-Oeste que quase todos os anos é transportada por correntes de jato em baixos níveis para o território gaúcho. Já o material particulado vir do Sul é extremamente incomum.

Um episódio marcante de material particulado vindo de Sul foram as cinzas vulcânicas da erupção do vulcão Cordon Caulle, na fronteira da Argentina com o Chile, que chegaram em sucessivos episódios ao Sul do Brasil e deram a volta ao mundo em 2011, a ponto de suspender operações aéreas do Rio Grande do Sul à Austrália.