Rodovias gaúchas devem receber mais de 1,5 milhão de veículos no feriado da Consciência Negra

O feriado da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira (20) deve se tornar um feriadão para muitas famílias que emendarão a sexta-feira, o sábado e o domingo de folga. Isso deve fazer com que as rodovias que cruzam o Rio Grande do Sul tenham intenso movimento nos próximos dias. As três principais concessionárias que administram praças de pedágio no Estado estimam que mais de 1,5 milhão de veículos transitem pelas estradas no período.

A ViaSul, que gerencia as BRs 101, 448, 386 e Freeway, prevê que, no último feriado prolongado antes das festas de final de ano, cerca de 995 mil veículos utilizarão suas rodovias no Rio Grande do Sul no período entre 19 e 24 de novembro.

Só pela Freeway são esperados mais de 236 mil motoristas, dos quais mais de 116 mil seguirão rumo ao litoral enquanto outros 119 mil irão em direção à Região Metropolitana. Já pela BR-386 são estimados pouco mais de 166 mil condutores, com fluxo bem dividido em 83 mil veículos por sentido.

De acordo com a previsão da concessionária, os dias com maior movimentação de automóveis serão:

Freeway : na quarta e quinta, com média de 22 mil veículos por dia no sentido litoral; e no domingo no sentido capital, com 39 mil motoristas.

: na quarta e quinta, com média de 22 mil veículos por dia no sentido litoral; e no domingo no sentido capital, com 39 mil motoristas. BR-386: na quarta, média de 15 mil motoristas em ambos os sentidos; e no domingo, com cerca de 16 mil condutores, também em ambos os sentidos.

Já a Ecovias Sul estima que cerca de 174 mil veículos circulem pelo Polo Rodoviário Pelotas no período.

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), por sua vez, estima que, durante o feriado, por volta de 455 mil veículos circulem pelas rodovias sob sua administração.