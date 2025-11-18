RS lança novos editais para formação de professores e engenheiros

O governo do Rio Grande do Sul lançou, nesta terça-feira (18), novos editais dos programas Professor do Amanhã e RS Talentos, que financiam a formação de docentes e profissionais de engenharia em instituições comunitárias e públicas. O anúncio, publicado no Diário Oficial do Estado, ocorre em um cenário de baixa oferta de professores formados e de dificuldades enfrentadas pelo ensino superior presencial - especialmente nas universidades comunitárias, que registram queda significativa no número de estudantes desde a pandemia.

Durante a solenidade no Palácio Piratini, a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT), Simone Stülp, destacou que o Professor do Amanhã já soma 1.500 bolsas nas duas primeiras edições, com investimento total de R$ 115,2 milhões. O programa financia mensalidades e oferece bolsas de permanência a estudantes de licenciatura, priorizando áreas com maior déficit na rede estadual, como letras (167 vagas), matemática (185), história (76) e geografia (72).

Segundo a secretária-adjunta da Educação, Stefanie Eskereski, a demanda é urgente: há 15 anos, o Estado formava 10 mil professores por ano; em 2024, foram apenas 2.800. Ela ressaltou que a carência não está distribuída de forma homogênea. "Em algumas regiões, cursos de licenciatura desapareceram do mapa das comunitárias, o que acabou concentrando vagas em locais onde ainda há oferta. Língua portuguesa e matemática seguem como prioridades por serem componentes curriculares com maior carga horária na rede pública", disse.

Para 2026, o novo edital, de R$ 38,4 milhões, amplia de 400 para 500 as vagas previstas, totalizando 2 mil futuros professores em formação. Simone explicou que a distribuição por regiões pode variar conforme os projetos apresentados, mas sinalizou a manutenção do foco em áreas com maior escassez de profissionais.

Já o RS Talentos, voltado à engenharia e à computação, também terá novo ciclo de bolsas, com investimento de R$ 14,4 milhões. Criado neste ano, o programa soma 400 vagas nas duas primeiras chamadas, financiadas com recursos do Fundo de Reconstrução (Funrigs).

O novo edital soma mais 200 bolsas de permanência, no valor de R$ 2 mil, desta vez financiadas com recursos do Tesouro, abrangendo todo o Estado. São contempladas graduações nas áreas da Engenharia e Ciência da Computação.

A iniciativa busca reduzir a evasão nos três primeiros semestres - fase em que, segundo a Sict, até 40% dos estudantes abandonam o curso - e aproximar os alunos do setor produtivo ainda na graduação. O governador Eduardo Leite, também presente na solenidade, reforçou que a bolsa cobre o período mais crítico da trajetória acadêmica, até que o estudante possa acessar estágios remunerados.

Os programas chegam ao terceiro ciclo com alta taxa média de ocupação das bolsas, acima de 90%, segundo a Sict, estratégia que dialoga com um esforço mais amplo do governo para manter jovens no Rio Grande do Sul, o Estado mais envelhecido do País. No entanto, também esbarra em fragilidades estruturais do ensino superior.

O reitor da Feevale, José Paulo da Rosa, afirmou que o avanço do ensino a distância levou a uma perda de cerca de 100 mil estudantes na instituiçãoi desde a pandemia. Ele ponderou que, apesar da importância dos editais, “o número ainda impacta pouco” no orçamento das instituições e pediu que o governo inclua a educação superior na formulação orçamentária anual.

A reitora da Univates, Evania Schneider, por sua vez, reforçou que a procura pelos cursos de licenciatura segue alta e que a limitação não está no interesse dos candidatos, mas no acesso. Segundo ela, os editais mostraram que “as pessoas queriam ser professores, mas não conseguiam pagar”.