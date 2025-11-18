RS lança novos editais para formação de professores e engenheiros

O governo do Rio Grande do Sul lançou, nesta terça-feira (18), novos editais dos programas Professor do Amanhã e RS Talentos, que financiam a formação de docentes e profissionais de engenharia em instituições comunitárias e públicas. O anúncio, publicado no Diário Oficial do Estado, ocorre em um cenário de baixa oferta de professores formados e de dificuldades enfrentadas pelo ensino superior presencial - especialmente nas universidades comunitárias, que registram queda significativa no número de estudantes desde a pandemia.
Durante a solenidade no Palácio Piratini, a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT), Simone Stülp, destacou que o Professor do Amanhã já soma 1.500 bolsas nas duas primeiras edições, com investimento total de R$ 115,2 milhões. O programa financia mensalidades e oferece bolsas de permanência a estudantes de licenciatura, priorizando áreas com maior déficit na rede estadual, como letras (167 vagas), matemática (185), história (76) e geografia (72).
Segundo a secretária-adjunta da Educação, Stefanie Eskereski, a demanda é urgente: há 15 anos, o Estado formava 10 mil professores por ano; em 2024, foram apenas 2.800. Ela ressaltou que a carência não está distribuída de forma homogênea. "Em algumas regiões, cursos de licenciatura desapareceram do mapa das comunitárias, o que acabou concentrando vagas em locais onde ainda há oferta. Língua portuguesa e matemática seguem como prioridades por serem componentes curriculares com maior carga horária na rede pública", disse.
Para 2026, o novo edital, de R$ 38,4 milhões, amplia de 400 para 500 as vagas previstas, totalizando 2 mil futuros professores em formação. Simone explicou que a distribuição por regiões pode variar conforme os projetos apresentados, mas sinalizou a manutenção do foco em áreas com maior escassez de profissionais.
Já o RS Talentos, voltado à engenharia e à computação, também terá novo ciclo de bolsas, com investimento de R$ 14,4 milhões. Criado neste ano, o programa soma 400 vagas nas duas primeiras chamadas, financiadas com recursos do Fundo de Reconstrução (Funrigs).
O novo edital soma mais 200 bolsas de permanência, no valor de R$ 2 mil, desta vez financiadas com recursos do Tesouro, abrangendo todo o Estado. São contempladas graduações nas áreas da Engenharia e Ciência da Computação.
A iniciativa busca reduzir a evasão nos três primeiros semestres - fase em que, segundo a Sict, até 40% dos estudantes abandonam o curso - e aproximar os alunos do setor produtivo ainda na graduação. O governador Eduardo Leite, também presente na solenidade, reforçou que a bolsa cobre o período mais crítico da trajetória acadêmica, até que o estudante possa acessar estágios remunerados.
Os programas chegam ao terceiro ciclo com alta taxa média de ocupação das bolsas, acima de 90%, segundo a Sict, estratégia que dialoga com um esforço mais amplo do governo para manter jovens no Rio Grande do Sul, o Estado mais envelhecido do País. No entanto, também esbarra em fragilidades estruturais do ensino superior.
O reitor da Feevale, José Paulo da Rosa, afirmou que o avanço do ensino a distância levou a uma perda de cerca de 100 mil estudantes na instituiçãoi desde a pandemia. Ele ponderou que, apesar da importância dos editais, “o número ainda impacta pouco” no orçamento das instituições e pediu que o governo inclua a educação superior na formulação orçamentária anual.
A reitora da Univates, Evania Schneider, por sua vez, reforçou que a procura pelos cursos de licenciatura segue alta e que a limitação não está no interesse dos candidatos, mas no acesso. Segundo ela, os editais mostraram que “as pessoas queriam ser professores, mas não conseguiam pagar”.
Também participaram do encontro reitores do Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas e o vice-governador Gabriel Souza, que defendeu que os programas são parte de um esforço para articular universidades e desenvolvimento econômico. Ele mencionou ainda a reformulação do Passe Livre Estudantil, que deverá transferir recursos diretamente a alunos de baixa renda para custeio de transporte e abarcar bolsistas dos dois programas.