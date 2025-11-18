Conselhos Tutelares de Porto Alegre já superam 81 mil atendimentos em 2025

A Secretaria Municipal da Inclusão e Desenvolvimento Humano (Smidh) divulgou nesta terça-feira (18), data em que se comemora o Dia do Conselheiro Tutelar, o consolidado de atendimentos dos Conselhos Tutelares de Porto Alegre referentes ao período de janeiro a setembro de 2025, que totalizam 81.028 ações registradas, entre denúncias, encaminhamentos, requisições e expedientes diversos nas dez microrregiões e no Plantão Centralizado. As informações são da prefeitura da Capital.

A rede conta com 50 conselheiros tutelares atuando em diferentes territórios da cidade para garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos protegidos. Para o secretário da SMIDH, Juliano Passini, os números reforçam a importância do trabalho cotidiano. “Porto Alegre possui uma das estruturas mais completas do país na proteção da infância. Esses dados demonstram a força de equipes comprometidas e presentes nos territórios, muitas vezes sendo a primeira porta de defesa dos direitos das nossas crianças”, ressalta.

Entre os conselhos, destacam-se unidades com maior volume de atendimentos, como o CT02, com 9.280 registros, e o CT10, com 17.914 atendimentos, refletindo a complexidade social de regiões densamente povoadas. Somados, todos os Conselhos contabilizam centenas de denúncias recebidas e ações presenciais que incluem acompanhamento familiar, requisições de serviços e articulação com a rede de proteção municipal.