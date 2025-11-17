Ufrgs anuncia diretora do Campus Serra

Atuando 15 anos na Serra Gaúcha como docente de graduação e de pós-graduação, além de consultora jurídica do Instituto Brasileiro do Vinho, Kelly Lissandra Bruch assumirá a direção do Campus Serra. O anúncio foi feito pela reitora Marcia Barbosa nesta segunda-feira (17), durante visita a Caxias do Sul. Conforme a reitora, a escolha se baseou na experiência de Kelly por sua atuação na região e no seu conhecimento técnico.



Kelly ingressou na instituição em 2015 como professora da Faculdade de Direito e atualmente dá aulas e orienta pesquisadores também no Programa de Pós-Graduação do Centro em Estudos e Pesquisas em Agronegócios (Cepan), no curso de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (Profnit) e no Programa de Pós-Graduação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). Desde 2024, vinha exercendo o cargo de vice-secretária de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade. Suas pesquisas situam-se nas áreas de gestão, inovação, tecnologia e qualidade no agronegócio; propriedade intelectual, transferência de tecnologia; entre outras.

A docente entende que há uma expectativa antiga e muito grande, por parte de diferentes segmentos, pela presença de uma universidade federal na região. Segundo ela, a Ufrgs precisa ofertar formações que atendam às necessidades locais, como na área de Engenharia. Ela destaca também a expectativa por cursos de Administração e Pedagogia, por exemplo. "Acredito que é importante oferecer cursos consolidados, que atendam às necessidades mais prementes da região. A Pedagogia será fundamental para apoiar, por exemplo, professores das redes públicas, municipal e estadual", afirma.

Ela defende também a oferta de cursos de extensão e de especialização para atender muitas das demandas da comunidade. Acrescenta ainda que pensa "dentro da lógica da inovação" e que vê possibilidades de interagir com empresas e outros segmentos por meio de iniciativas nessa área, e também de desenvolver estratégias de inovação pedagógica. "Precisamos ter uma universidade aberta, desejamos que as pessoas se sintam parte da Ufrgs. Queremos que a Serra participe ativamente da construção deste campus, porque o Campus Serra da é da Serra e para a Serra", declara.