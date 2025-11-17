Ufrgs anuncia diretora do Campus Serra

Atuando 15 anos na Serra Gaúcha como docente de graduação e de pós-graduação, além de consultora jurídica do Instituto Brasileiro do Vinho, Kelly Lissandra Bruch assumirá a direção do Campus Serra. O anúncio foi feito pela reitora Marcia Barbosa nesta segunda-feira (17), durante visita a Caxias do Sul. Conforme a reitora, a escolha se baseou na experiência de Kelly por sua atuação na região e no seu conhecimento técnico.
Kelly ingressou na instituição em 2015 como professora da Faculdade de Direito e atualmente dá aulas e orienta pesquisadores também no Programa de Pós-Graduação do Centro em Estudos e Pesquisas em Agronegócios (Cepan), no curso de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (Profnit) e no Programa de Pós-Graduação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). Desde 2024, vinha exercendo o cargo de vice-secretária de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade. Suas pesquisas situam-se nas áreas de gestão, inovação, tecnologia e qualidade no agronegócio; propriedade intelectual, transferência de tecnologia; entre outras.
A docente entende que há uma expectativa antiga e muito grande, por parte de diferentes segmentos, pela presença de uma universidade federal na região. Segundo ela, a Ufrgs precisa ofertar formações que atendam às necessidades locais, como na área de Engenharia. Ela destaca também a expectativa por cursos de Administração e Pedagogia, por exemplo. "Acredito que é importante oferecer cursos consolidados, que atendam às necessidades mais prementes da região. A Pedagogia será fundamental para apoiar, por exemplo, professores das redes públicas, municipal e estadual", afirma.
Ela defende também a oferta de cursos de extensão e de especialização para atender muitas das demandas da comunidade. Acrescenta ainda que pensa "dentro da lógica da inovação" e que vê possibilidades de interagir com empresas e outros segmentos por meio de iniciativas nessa área, e também de desenvolver estratégias de inovação pedagógica. "Precisamos ter uma universidade aberta, desejamos que as pessoas se sintam parte da Ufrgs. Queremos que a Serra participe ativamente da construção deste campus, porque o Campus Serra da é da Serra e para a Serra", declara.
Nesta fase de preparação da implantação do Campus Serra, a diretora vai contar com o apoio de grupos de trabalho, responsáveis, cada um deles, por diferentes assuntos. Nos próximos dias, serão divulgados os nomes dos integrantes dos GTs. Além disso, deve ser lançado um sistema para manifestação de interesse para remoção de servidores da Ufrgs para a Serra.