Vestibular 2026: Ufrgs divulga os locais de prova

A Comissão Permanente de Seleção (Coperse), responsável pelo Vestibular Ufrgs 2026, disponibilizou nesta terça-feira (11), a consulta aos locais de prova para os 22.742 inscritos. O vestibulando deve acessar o Portal do Candidato para verificar o local em que realizará o Vestibular. Os testes serão aplicados nos dias 29 e 30 de novembro, em seis municípios do Rio Grande do Sul: Bento Gonçalves (uma área), Tramandaí (uma área), Canoas (uma área), Gravataí (uma área), Novo Hamburgo (uma área) e Porto Alegre (nove áreas).



A distribuição das áreas acompanha a concentração de candidatos e a infraestrutura disponível em cada cidade, com destaque para a capital, que concentra a maior parte dos inscritos. A realização das provas neste ano ocorrerá em oito locais a mais do que no ano passado, totalizando 54 pontos, divididos em 14 áreas de aplicação. A ampliação visa a garantir melhores condições aos candidatos, com acessibilidade e mais conforto aos vestibulandos, e reforça o compromisso da Universidade em aprimorar a estrutura do concurso.



Novidades no mapa do Vestibular



Em Bento Gonçalves (Área 1), o aumento no número de inscritos levou à inclusão de três novos espaços: o IFRS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, a Escola Municipal de Ensino Médio Alfredo Aveline e o Colégio Estadual Visconde de Bom Retiro.



Na Área 2, correspondente ao município de Tramandaí, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Catarina, localizada em Imbé, foi incorporada em razão da alta demanda e da limitação de espaços na cidade-sede. A EMEF Santa Catarina foi escolhida por sua localização e fácil acesso.

Em Porto Alegre, o Vestibular 2026 traz duas ampliações significativas. Na Área 8, no Centro Histórico, a UFCSPA – Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre passa a integrar os locais de prova. Já a recém-criada Área 9, no bairro Menino Deus, reúne quatro escolas estaduais: Mané Garrincha, Cândido Portinari, Infante Dom Henrique e Presidente Roosevelt.



Para os candidatos com atendimento especial, a Área 14 foi reforçada com dois novos locais: a Escola Técnica Parobé e a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança (Esefid/Ufrgs), no Campus Olímpico.



Organização e orientação aos candidatos



As provas do Vestibular Ufrgs 2026 acontecem nos dias 29 e 30 de novembro (sábado e domingo), com abertura dos portões às 13h e início às 14h, tendo duração de 5 horas e 30 minutos. Candidatos com Solicitação de Atendimento Especial que receberam hora adicional terão 6 horas e 30 minutos para a realização das provas.



Os candidatos sabatistas, que guardam o sábado por convicção religiosa, ingressam no local no mesmo horário que os demais participantes, mas iniciam as provas apenas ao pôr do sol. Nesse intervalo, permanecem em suas salas, isolados e sem comunicação com outros candidatos ou com pessoas externas.



O candidato deve comparecer exclusivamente ao local indicado no Portal do Candidato, portando documento oficial com foto que contenha o número do CPF. Não será permitida a realização das provas fora do local designado. Antes do concurso, os candidatos receberão por e-mail um conjunto de orientações detalhadas para guiá-los nos dias de prova, com informações sobre horários, materiais permitidos e cuidados logísticos.



Aos candidatos lotados na área 13, no Campus do Vale da UFRGS, será encaminhado um mapa ilustrativo, elaborado para facilitar a localização dos prédios e das salas de aplicação das provas. A Coperse recomenda que os participantes visitem antecipadamente seus locais de prova, especialmente aqueles que farão o concurso no Campus do Vale da Ufrgs, área com maior concentração de candidatos e que exige planejamento de deslocamento.



"Cada área e seus respectivos locais possuem fluxos de trânsito e acesso próprios. A Ufrgs não tem como garantir que não ocorram engarrafamentos ou demora na entrada se muitos candidatos chegarem ao mesmo tempo", destaca Luís Mauro Gonçalves Rosa, presidente da Coperse.



Durante os dias de prova, haverá fiscais orientadores identificados com coletes coloridos, posicionados nos principais pontos de circulação, para guiar os vestibulandos até suas salas. Além disso, faixas e placas de sinalização estarão instaladas nas entradas dos prédios e salas, e marcas no chão indicarão os trajetos que conduzem aos locais de aplicação. "A recomendação é que os candidatos cheguem com antecedência mínima de uma hora e meia, garantindo tranquilidade no deslocamento e evitando contratempos que possam comprometer sua participação no concurso", reforça o presidente da Coperse.