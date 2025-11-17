Temporal registra danos estruturais em mais de 30 cidades do RS

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul no final da tarde do último domingo (16) registrou danos estruturais em diversos municípios. Segundo o balanço do monitoramento da Defesa Civil do Estado, 31 cidades foram atingidas por ventos fortes que ocasionaram em destelhamentos de casas, quedas de árvores e galhos e rompimento da rede elétrica. Na Capital também foram listados pontos sem luz, semáforos com falha e bloqueios no trânsito.

O órgão também informou que, em 24 horas, o acumulado de chuva bateu os 69.9 milímetros em Uruguaiana, sendo o maior já registrado na região. As rajadas de ventos chegaram a ultrapassar a velocidade de 94 km/h na cidade de Solenidade, ao Norte do Rio Grande do Sul.

Confira, a seguir, as cidades que registraram danos:

Porto Alegre: informou danos em 15 telhados, queda de árvores, um desmoronamento e um alagamento.

Alecrim: informou danos pontuais em telhados, queda de postes e rompimento de fios de alta tensão. A entrada da cidade está bloqueada por risco elétrico.

Aceguá e Esperança do Sul: informaram queda de postes em Rincão dos Cravos, deixando aproximadamente 50 residências sem energia.

Gravataí: informou queda de galhos em vias públicas.

Redentora: informou que placas solares da Câmara dos Vereadores foram arrancadas devido às rajadas de vento.

Porto Mauá: informou queda de árvores na ERS 344, trecho Porto Mauá-Tuparendi.

Canoas, Eldorado do Sul e Charqueadas: informaram danos em telhados de três residências, queda de árvores e rompimento de rede elétrica.

Minas do Leão: informou danos em telhados de cinco residências e interrupção da energia elétrica no bairro Recreio.

Lajeado do Bugre: informou queda de árvores na BR 386, entre Lajeado do Bugre e Sagrada Família, alguns pontos da rodovia com bloqueio parcial do trânsito.

Nas demais cidades de Tucunduva, Barão de Cotegipe, Tuparendi, Triunfo, Vista Alegre, Santo Augusto, Sagrada Família, Planalto, Palmitinho, Palmeira das Missões, Horizontina e Guaporé: informaram queda de árvores e destelhamento de casas.